Lieferengpass beim Corona-Impfstoff ohne Auswirkungen

Hamburg. Der Lieferengpass beim Corona-Impfstoff in der ersten Januarwoche hat auf Hamburg keine Auswirkung. Die Hansestadt habe bis Mittwoch wie geplant rund 29 000 Impfdosen erhalten, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. Davon stünden noch rund 26 000 Dosen zur Verfügung. 1500 Menschen seien schon geimpft, weitere 1500 Dosen seien für deren zweite Impfung beiseitegelegt worden. Die übrigen 26 000 Dosen reichten auf jeden Fall, um die Impfungen wie geplant fortzusetzen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch für die erste Januarwoche Lieferschwierigkeiten eingeräumt. Die nächste Lieferung sei nun "rund um Ende der nächsten Woche" vorgesehen. Der Bund beschafft den Impfstoff zentral, die Lieferungen werden dann nach einem Schlüssel auf die Länder verteilt. Ursprünglich wollte der Hersteller Biontech nach seinen Planungen von 2021 an jede Woche 14 625 Impfdosen nach Hamburg liefern.

Anders als Hamburg steht Berlin dagegen nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nun vor großen Problemen. Statt vom 4. Januar an soll die Bundeshauptstadt nun erst vom 11. Januar an ihre 29 250 weiteren Impfdosen erhalten. "Das bringt uns jetzt in sehr große Schwierigkeiten, da wir aufbauend auf diese Zusagen unsere Planungen gemacht haben", sagte Kalayci der dpa.