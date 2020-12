Unglück mit Gefahrgutcontainer auf Schiff in Travemünde

Lübeck. Beim Entladen eines Schiffes am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde ist am Mittwoch eine Zugmaschine mit Gefahrgutcontainern verunglückt. Das Fahrzeug sei beim Herunterfahren einer Rampe ein Deck tiefer gestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Der Auflieger mit einem mit Ameisensäure beladenen Container sei auf dem sogenannten Wetterdeck in einer instabilen Lage hängengeblieben - aber nicht mit abgestürzt. Dadurch habe er zum Glück nicht die Zugmaschine unter sich begraben, teilte die Feuerwehr Lübeck weiter mit. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Die Feuerwehr war am Mittag mit einem Großaufgebot von über 80 Einsatzkräften vor Ort. Drei Autokräne waren den Angaben zufolge vor Ort, um das Fahrzeug zu sichern und die Bergung vorzubereiten. Durch die instabile Lage des Auflegers sei äußerste Vorsicht geboten, um den mit 28 Tonnen Ameisensäure beladenen Tankcontainer nicht zu beschädigen. Ein zweiter auf dem Auflieger befindlicher Tankcontainer sei nach ersten Informationen leer.