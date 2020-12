Garg rechnet mit Verlängerung des Lockdowns im Januar

Kiel. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) geht davon aus, dass der vor Weihnachten zunächst bis zum 10. Januar beschlossene Lockdown verlängert werden muss. "Denn die zurückgehenden Inzidenzen und auch die zurückgehenden Fallzahlen, die wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, spiegeln aus meiner Sicht nicht das Infektionsgeschehen in Deutschland wider, sondern haben damit zu tun, dass deutlich weniger getestet wurde über die Feiertage", sagte Garg am Mittwoch in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sehen an der heute sehr tragischen hohen Anzahl von über 1100 Opfern, die an oder mit Corona in ganz Deutschland gestorben sind, dass das Virus sehr breit in der Bevölkerung zirkuliert."

Mit Blick auf die kalte Jahreszeit sei er der Auffassung, "dass wir vor den schwierigsten Wochen in dieser Pandemie stehen im Hinblick auf Neuinfektionen, im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Krankenhauskapazitäten - insbesondere von Intensivkapazitäten." Vor diesem Hintergrund könne er sich kaum vorstellen, "dass nach dem 10. Januar weitgehende Lockerungsrunden eingeläutet werden können".

Am 5. Januar wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber entscheiden, wie welche Maßnahme es nach dem 10. Januar geben wird.