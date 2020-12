Tabellenführer Kiel will nach Verschnaufpause weiter punkten

Kiel. Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel will mit frischen Kräften in das neue Fußball-Jahr gehen. "Die kurze Verschnaufpause hat den Jungs und mir gut getan", sagte "Störche"-Trainer Ole Werner am Mittwoch nach der kurzen Weihnachtspause. Die Kieler empfangen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den neuntplatzierten VfL Osnabrück.

Neuzugang Mikkel Kirkeskov wird noch nicht in der Holstein-Defensive zum Einsatz kommen. Für den 29-jährigen Dänen liegt noch keine Spielberechtigung vor. Abwehrspieler Aleksandar Ignjovski hat muskuläre Probleme. Die für Werner wichtigste Nachricht betraf die Corona-Tests vor dem Wiedereinstieg in das Training: "Es hat keine positiven Tests gegeben."

Der Respekt des 32-jährigen Werner vor dem VfL ist groß: "Sie werden sich auch auswärts nicht verstecken." Das Team von Marco Grote sei mutig und würde mit vielen Positionswechseln immer nach spielerischen Lösungen suchen.