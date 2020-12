Simone Lange (SPD) spricht während eines Pressetermins in der Flensburger Werft.

Schiffbau Kiellegung eines neuen RoRo-Schiffes in Flensburger Werft

Flensburg. Bei der angeschlagenen Flensburger Schiffbau- Gesellschaft (FSG) hat es am Mittwoch die erste Kiellegung seit langem gegeben. Die 210 Meter lange RoRo-Fähre soll im April 2022 fertiggestellt werden. Sie ist von der IVP Ship Invest, einem Unternehmen von Lars Windhorst, bestellt worden. Zusätzlich hat IVP Ship Invest den Werft-Angaben zufolge eine Option für ein zweites Schiff platziert. Der Auftrag inklusive der Option hat ein Gesamtvolumen von 140 Millionen Euro. "Kiellegung ist im Schiffbau immer ein wichtiger Meilenstein", sagte Maracke. Diese Kiellegung habe für die FSG eine ganz besondere Bedeutung: "Es ist die erste Kiellegung nach der wirtschaftlich schwierigen, herausfordernden und Werft verändernden Phase."

Anfang September war die neue FSG unter der Regie von Windhorsts Tennor Holding an den Start gegangen - mit leeren Auftragsbüchern. Für die alte FSG wurde am 1. August das Insolvenzverfahren am Flensburger Amtsgericht eröffnet.