Umwelt Rot-Grün will Hamburgs Taxis an die Steckdose bringen

Hamburgs rot-grüne Koalition will die Taxi-Flotte der Hansestadt an die Steckdose bringen. Noch vor Beginn des Hamburger ITS-Weltkongresses für intelligente Verkehrssysteme im kommenden Oktober sollen 100 elektrisch betriebene Taxis auf die Straße gebracht werden, heißt es in einem am Mittwoch vorgelegten gemeinsamen Antrag der Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen. Parallel dazu soll ein Ausbau der Infrastruktur - etwa Schnellladesäulen exklusiv für Taxis - in die Überlegungen einbezogen werden.

Bislang seien die rund 3000 Taxis in Hamburg überwiegend mit Dieselmotoren ausgestattet. Bei durchschnittlich 62 000 Kilometern je Fahrzeug und Jahr ergebe sich daher bei einer Umrüstung auf einen Elektroantrieb ein erhebliches CO2-Einsparpotenzial, zeigten sich SPD und Grüne überzeugt.