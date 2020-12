Stephan Ambrosius träumt vom Aufstieg mit dem HSV

Hamburg. Stephan Ambrosius träumt von einer langfristigen Zukunft beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und vom Aufstieg in die Bundesliga: "Mein Traum ist es, mit dem HSV aufzusteigen", sagte der 22-jährige Innenverteidiger der "Bild" (Mittwoch). Ambrosius kennt aber die Hamburger Historie mit zwei verpassten Aufstiegen in Serie und sagt: "Jeder im Verein weiß, dass wir demütig bleiben sollten und immer 100 Prozent geben müssen. Wenn uns das gelingt, sind wir so stark, dass nichts dagegen sprechen sollte."

Der U21-Nationalspieler, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, sieht auch seine sportliche Zukunft im Volkspark: "Mein Berater ist im engeren Austausch mit dem Verein. Als gebürtiger Hamburger ist es das Beste, für den HSV zu spielen." Seit 2012 trägt Ambrosius das Trikot mit der Raute auf der Brust.