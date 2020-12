Autos in Hamburg direkt neben Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Barmbek sind am Mittwochmorgen drei Autos in Brand geraten. Die vergleichsweise teuren Fahrzeuge hätten dabei in einem Abstand von nur zwei Metern zu einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Das ist eine richtig gute Brandmasse, die wir da haben." Die Einsatzleute hätten dennoch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus in der Straße Alter Güterbahnhof verhindern können. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen dafür nicht verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zuvor hatte NDR 90,3 berichtet.

( dpa )