Lübecks Fußballer Hobsch positiv auf Corona getestet

Lübeck. Ohne Angreifer Patrick Hobsch sind die Drittliga-Fußballer des VfB Lübeck am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining gestartet. Wie der Club mitteilte, hat der am Montag durchgeführte Corona-Test bei dem 26-Jährigen ein positives Ergebnis gebracht. Hobsch sei symptomfrei und halte sich in häuslicher Quarantäne fit.

Da es über die Weihnachtsfeiertage keine direkten Kontakte im Mannschaftsumfeld gab, konnten alle anderen Spieler, Trainer und Betreuer den Regelbetrieb wie geplant fortsetzen. Mirko Boland, Sebastian Hertner und Tim Kircher sind nach ihren Verletzungen noch im Aufbautraining. Bis zum ersten Spiel am 10. Januar beim FSV Zwickau hat VfB-Coach Rolf Landerl acht Einheiten angesetzt. Nur am Neujahrstag haben die Lübecker Fußballer frei.