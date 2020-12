462 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: Inzidenz bei 139,0

Hamburg. Nach den moderaten Zahlen der vergangenen Tage ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Hamburg am Dienstag sprunghaft um 462 gestiegen. Am Montag waren noch 153 Neuinfektionen gemeldet worden. Wegen der Weihnachtsfeiertage wurden offenbar weniger Fälle gemeldet, als es tatsächlich gab. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Vergleich zum Vortag von 145,3 auf 139,0. Die Zahl der Toten in der Corona-Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg um 9 auf 598.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 35 951 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, von denen nach RKI-Schätzungen 25 900 als genesen angesehen werden können. In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Montag 553 Corona-Patienten behandelt - 22 mehr als am Sonntag. Auf Intensivstationen wurden 110 Corona-Patienten behandelt - genauso viele wie am Sonntag.