180 statt 100 auf der Autobahn: Hohes Bußgeld und Fahrverbot

Bad Segeberg. Mit 180 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer ist eine 34 Jahre alte Frau auf der Autobahn 21 bei Bad Segeberg in eine Geschwindigkeitskontrolle gefahren. Die Raserei war den Beamten in einem Videowagen aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie die Frau daraufhin mithilfe der "Bitte folgen"-Anzeige für eine Kontrolle von der Autobahn lotsen wollten, habe sie stattdessen ihr Auto mitten auf der A21 bei Bad Oldesloe bis zum Stillstand abgebremst. Die Autobahn sei zu dieser Zeit, am späten Montagabend, wenig befahren gewesen. Kurz darauf sei es gelungen, die Fahrerin von der Autobahn zu begleiten und zu kontrollieren. Der 34-Jährigen drohen nun mindestens 600 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

( dpa )