Ole Werner: Holstein Kiel ist reifer und klarer geworden

Trainer Ole Werner von Kiel steht am Spielfeldrand.

Kiel. Trainer Ole Werner ist mit der Entwicklung beim Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel zufrieden. "Wir sind bei den Punkten Reife und Klarheit einen Schritt weiter gekommen", sagte der 32-Jährige in einem Interview mit den "Kieler Nachrichten" (Dienstag). Auch im Defensivverhalten sei sein Team deutlich stabiler als in der vergangenen Saison.

Dass im Umfeld der "Störche" über einen möglichen Bundesliga-Aufstieg spekuliert wird, stört Werner nicht: "Es ist klar, dass so etwas aufkommt, wenn es gut läuft. Solange wir unsere Arbeit machen, habe ich kein Problem damit, wenn um uns herum über irgendetwas spekuliert wird."

Zentraler Pfeiler im Spiel der Kieler ist der umworbene Südkoreaner Jae-Sung Lee. Zu den Interessenten an dem 28-jährigen Offensivmann, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, gehört auch Liga-Rivale Hamburger SV. Ole Werner: "Wir wollen den Spieler gerne bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit behalten. Das gilt auch für das Wintertransferfenster. Wir haben sportliche Ziele, und Lee spielt in diesen Plänen eine sehr wichtige Rolle. Trotzdem kann man im Fußball nie etwas ausschließen. Aber wir gehen davon aus, dass Lee die Saison bei uns zu Ende spielt."

Die Kieler sollten am Dienstag wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Das erste Spiel findet dann am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im heimischen Stadion gegen den VfL Osnabrück statt.