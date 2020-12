Für Weihnachten geklaut? Unbekannte stehlen zehn Fische

Der Schriftzug "Polizei" auf einem Schild am Gebäude einer Polizeiinspektion.

Hohenlockstedt. Da fehlte wohl noch der Fisch zum Fest: Fast ein Dutzend Forellen haben Unbekannte in der Nacht zu Heiligabend aus dem Teich einer Fischzucht in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben die Täter die Tiere dazu wohl lebend aus einer sogenannten Hälterung geholt und schließlich mit einem speziellen, vor Ort gefundenen Fischbehälter abtransportiert. Die Diebe konnten unerkannt entkommen. Der Schaden liegt bei rund 110 Euro.