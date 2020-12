Gallina: Grüne Handschrift im Senat trotz Corona sichtbar

Hamburg. Nach Ansicht von Hamburgs Grünen-Chefin Anna Gallina wird die grüne Handschrift in der Arbeit des rot-grünen Senats auch in Corona-Zeiten deutlich. In der Krise bleibe die Klimapolitik ein Schwerpunkt der Regierungsarbeit, sagte die Justizsenatorin der Deutschen Presse-Agentur. Es sei klar, dass derzeit Bürgermeister und Gesundheitssenatorin von der SPD als Krisenmanager in der Öffentlichkeit präsenter seien. Es gehe aber nicht darum, "wer am häufigsten in Erscheinung tritt". Zudem finde "ganz viel grüne Politik statt, ohne dass man jedes Mal ein Label drauf klebt".

Als Beispiel nannte sie die an die Klimaziele gekoppelten Wirtschaftshilfen, die Rolle ihrer Justizbehörde bei den Corona-Verordnungen, den Arbeitsschutz und die Bezirkspolitik, die ebenfalls in grüner Verantwortung lägen und in der Krise eine wichtige Rolle spielten. "Es gibt also ganz viel, was wir gestalten", sagte Gallina.