Historischer Triebwagen mit Graffiti besprüht: Festnahmen

Hamburg. Fünf junge Männer sollen in der Nacht zum Montag in Hamburg mehrere U-Bahn-Wagen mit großflächigen Graffiti besprüht haben - darunter einen historischen Triebwagen. Die Täter waren zuvor über das Dach in die Betriebs- und Wartungshalle der Hamburger Hochbahn im Stadtteil Barmbek eingebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Vom ersten Tatort hätten die Verdächtigen zunächst unerkannt flüchten können, hieß es. Wenig später bemerkten zivile Mitarbeiter der Hochbahnwache eine verdächtige Person im Gleis- und Abstellbereich in Farmsen und beobachten wenig später zudem zwei Maskierte beim Besprühen der Waggons. Zwei wohl Wache stehende Männer konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten noch auf den Gleisen festnehmen. Drei weitere Verdächtige flüchteten zunächst mit einem Auto, das allerdings wenig später gefunden wurde.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Fünf möglicherweise an beiden Tatorten aktiv waren - Schriftzüge und Farbe stimmten überein. Nach der Aufnahme der Personalien konnten die bereits wegen anderer Graffiti polizeibekannten jungen Männer wieder gehen.