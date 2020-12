Tannenbäume entsorgen: Das müssen Sie beachten

Hamburg. Wie lange darf er, wie lange soll er stehen nach dem Fest? Wohin mit den rund 200.000 Hamburger Tannenbäumen der Corona-Weihnachten 2020? Schon am 4. Januar können zum Beispiel die Hamburger im Stadtteil Alsterdorf ihren Tannenbaum am Straßenrand entsorgen und die Stadtreinigung holt ihn ab. Allerdings weisen die professionellen Entsorger in einer Mitteilung vom Montag darauf hin, dass dafür bestimmte Voraussetzungen gelten.

Hamburg: Tannenbäume am Straßenrand – so geht's

Die Entsorgung durch die Stadtreinigung ist kostenlos, wenn die Bäume bis 2,50 lang und komplett abgeschmückt sind

Die Bäume sollen an der Straße stehen, ohne den Verkehr zu behindern

Tannenbaumständer aus Holz entferne

Adventskränze werden nicht mitgenommen, weil sie Anteile von Draht oder Kunststoffen enthalten und nicht kompostiert werden können (und gehören deshalb in die schwarze Restmülltonne)

In diesem Jahr dürfen in #Hamburg nur Pyroartikel der Klasse F1 verkauft und gezündet werden - dies gilt auch "im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum", also z.B. in Gärten, auf Balkonen und Terrassen.

Zur Verordnung:https://t.co/uXNvzBp8ay pic.twitter.com/ZkJiN8j0lL — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) December 28, 2020

Die Stadtreinigung kündigte an, die Tannenbäume zu schreddern und in Biogas- und Kompostwerken wie in Bützberg zu verwenden oder sie als Biomasse zu nutzen.

Hier finden Sie die Liste für Ihren Stadtteil und die beiden Abholtermine im Januar. Sie können die Termine auch erfragen unter der Telefonnummer 2576-0.