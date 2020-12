Zwei weitere Millionengewinner im Norden

Kiel. Weit mehr als zwei Millionen Euro haben zwei Lottospieler aus Schleswig-Holstein am Wochenende gewonnen. Ein anonymer Teilnehmer aus dem Süden des Landes bekommt für einen Dreifach-Bingo in der Umweltlotterie "Bingo!" knapp 2,79 Millionen Euro, wie Nordwestlotto am Montag berichtete. Ein weiterer Spieler aus dem südlichen Schleswig-Holstein gewann bei der Ziehung am vergangenen Sonnabend beim "Spiel 77" ebenfalls den Jackpot und damit fast 2,58 Millionen Euro. Damit stieg die Zahl der Neu-Millionäre in Schleswig-Holstein in diesem Jahr auf acht.

( dpa )