Denkmalschutzgesetz: Einsatz für das baukulturelle Erbe

Hamburg. Anfang 2021 wird das Hamburger Denkmalschutzgesetz 100 Jahre alt. "Am 1. Januar 1921 trat das Hamburger Denkmalschutzgesetz in Kraft und gibt seit nunmehr 100 Jahren einen wichtigen Rahmen vor, in dem die Stadt nachhaltig entwickelt und das baukulturelle Erbe der Stadt bewahrt wird", teilte die Kulturbehörde am Montag mit. Der historische Beschluss der Hamburger Bürgerschaft sei ein Meilenstein für die Entwicklung der Stadt gewesen, der maßgeblich auf die Initiative engagierter Bürger zurückging. Historische Bau-, Garten- und Bodendenkmäler als Zeugen vergangener Lebensweisen dauerhaft zu erhalten, sei weiterhin oberstes Ziel des Denkmalschutzes.

( dpa )