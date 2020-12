Rendsburger Kanaltunnel soll im zweiten Quartal fertig sein

Kiel/Rendsburg. Für die Sanierung und Modernisierung des Rendsburger Kanaltunnels zeichnet sich nach jahrelangen Verzögerungen ein Abschluss im kommenden Frühjahr ab. "Wenn alle Prüfungen am Gesamtsystem des Tunnels erfolgreich verlaufen, kann der Rendsburger Kanaltunnel im zweiten Quartal 2021 für den vierspurigen Verkehr freigegeben werden", sagte am Montag Fachbereichsleiter Sönke Meesenburg vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau.

Bis dahin sind noch einige Arbeiten zu erledigen. Derzeit läuft in der Weströhre ein Probebetrieb der neuen Betriebs- und Verkehrstechnik. In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar soll der Verkehr von der Ost- in die Weströhre verschwenkt werden. Dafür wird der Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal in der Nacht voll gesperrt. Unmittelbar danach sollen Restarbeiten in der Oströhre starten. "Das Belüftungssystem in der Oströhre ist noch auf die Belüftungssteuerung in der Weströhre anzupassen und in die neue Zentrale Leittechnik zu integrieren", erläuterte Meesenburg. Zudem stehen weitere Tests und Abnahmen an.