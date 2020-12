Günther: Mit Impfungen beginnt langer Weg aus Pandemie

Kiel. Zum Jahreswechsel hat Ministerpräsident Daniel Günther den Schleswig-Holsteinern Hoffnung in der Corona-Krise gemacht. "Mit den neuen Impfstoffen können wir jetzt den langen Weg aus der Pandemie beginnen und Schritt für Schritt ein Stück Alltag ohne Einschränkungen zurückgewinnen, die Geschäfte öffnen, Essen gehen, Gäste im Norden wieder willkommen heißen", erklärte der CDU-Politiker am Montag. Er sei zuversichtlich, dass mit einer hoffentlich letzten Kraftanstrengung wieder deutlich niedrigere Infektionszahlen erreicht werden können.

"Noch immer drängt die Corona-Pandemie sich in unser Leben, verändert unseren Alltag und fordert uns tagtäglich heraus", heißt es weiter in Günthers Botschaft zum bevorstehenden Jahreswechsel. "Vor allem an den Weihnachtstagen, aber auch an jedem anderen Tag, ist das Dilemma deutlich geworden, das dieses Virus mit sich bringt: Wenn wir unsere Lieben sehen möchten, ihnen nahe sein wollen, mit ihnen feiern - gerade dann bringen wir sie und andere damit möglicherweise in Gefahr." Zusammenhalt auf Abstand sei das Gebot der Pandemie-Zeit.

Die allermeisten Menschen im Land hätten die Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen. "Ob als Geschäftsinhaber, als Restaurantbetreiberin, als Lehrerinnen und Eltern, Künstler, Ärztinnen und Pfleger." Günther dankte besonders denen, die in dieser Zeit Großartiges leisteten, um das Gesundheitssystem und das Land am Laufen zu halten. "Ich danke aber auch jedem und jeder, die in den vergangenen Monaten gezeigt haben, dass wir in Schleswig-Holstein auch mit Abstand zusammenhalten können und gemeinsam durch Krisenzeiten gehen."