Hamburg bleibt nass und schauerig – mit Schnee-Chancen

Das Wetter in Hamburg wird zum Jahreswechsel 2020/2021 nach Regen zum Beginn der Woche wieder trockener – und womöglich kälter.

Hamburg. Das Wetter zum Jahreswechsel 2020/2021 wird wohl trüb – mit kleinen Aufheiterungen rund um Silvester. In Hamburg und Schleswig-Holstein werden in den kommenden Tagen viele Regenschauer und sogar etwas Schnee erwartet. Am Montag bleibt es den ganzen Tag über bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es kann immer wieder einzelne Schauer geben. Tagsüber werden Temperaturen von bis zu sechs Grad erreicht. Nachts kühlt es sich dann auf bis zu null Grad ab und es kann vereinzelt schneien.

Am Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch, teilweise kann es auch Schneeschauer geben. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad. Nachts werden Werte um den Gefrierpunkt erreicht.

Deutscher Wetterdienst bei Twitter

Wettervielfalt bei Weihnachtsspaziergängen: Unsere Kollegen Frank Kahl (#Norderney) und Rüdiger Manig (#Neuhaus in Thüringen) waren beiden fasziniert - Geschmacksfrage 🙂!B /kis pic.twitter.com/1Rh5wqazFW — DWD (@DWD_presse) December 28, 2020

Wetter: Die Hamburger Aussichten für Silvester

Und auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne nur sehr selten. Bei Höchstwerten zwischen drei und fünf Grad regnet es tagsüber und auch in der Nacht fast überall.

Die Aussichten für Silvester und Neujahr verheißen zumindest niederschlagsfreie Stunden. Bei Regenwahrscheinlichkeiten von unter fünf Prozent und Temperaturen von 1 bis 4 Grad ist es nur gefühlt etwas kälter. Der Himmel zeigt sich bewölkt oder bedeckt. Die Wetterlage schwenkt aber offensichtlich auf Ost um, sodass es im neuen Jahr kälter werden dürfte. Für den 2. Januar sind Werte unter dem Gefrierpunkt möglich. Der Wind weht aus Ost, aber schwach.

