Hamburg. Ein 41-Jähriger hat am Donnerstag am Bahnsteig des S-Bahnhofs Hamburg-Altona mehrere Bundespolizisten angegriffen. Zuvor waren die Beamten eingeschritten, als der Mann eine Schlägerei mit zwei anderen Männern hatte, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der 41-Jährige habe sich massiv gegen die Beamten gewehrt und um sich getreten, so dass er in Polizeigewahrsam genommen wurde. Erst Anfang Dezember war der Mann aus dem Gefängnis entlassen worden.

( dpa )