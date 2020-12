THW Kiel ist Schleswig-Holsteins Mannschaft des Jahres

Kiel. Der deutsche Handball-Meister THW Kiel, der Bogenschütze Florian Unruh und die Ruderin Frieda Hämmerling sind Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres. Das teilte der Landessportverband (LSV) Schleswig-Holstein am Sonntag mit.

Die 23-jährige Kielerin Hämmerling wurde in diesem Jahr Vize-Europameisterin im Doppelvierer, der vier Jahre ältere Unruh gewann mit dem Recurve-Bogen den erstmals ausgetragenen Deutschland Cup und stellte einen neuen Weltrekord in der doppelten 70-Meter-Runde auf. Die THW-Handballer gewannen in der Abbruchsaison 2019/20 ihre 21. deutsche Meisterschaft und starten am Montag beim Finalturnier der Champions League.

LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen betonte, dass es dem Verband wichtig gewesen sei, "diese traditionell zum Ende eines Sportjahres stattfindende Auszeichnung besonderer Leistungen auch im Corona-Jahr 2020 vorzunehmen". Anders als in den vergangenen Jahren, gab es keine Online-Abstimmung. Stattdessen entschied eine Expertenjury.