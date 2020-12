Wetter: "Hermine" bringt Hamburg und dem Norden schwere Sturmböen

Nach den ruhigen Weihnachtstagen frischt es am Sonntag deutlich auf. Und in der neuen Woche droht Glätte.

Hamburg. Das Corona-Jahr 2020 will den Norden zum Abschied offenbar noch einmal richtig durcheinanderwirbeln. Nach den milden und ruhigen Weihnachtstagen müssen sich Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in den kommenden Tagen auf schwere Sturmböen einstellen, die an der Nordsee sogar orkanartig ausfallen können.

"Noch ist es ruhig in Deutschland, doch das wird sich heute noch ändern. Orkantief 'Hermine' ist nämlich unterwegs", sagt Diplommeteorologe Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Demnach zieht der Himmel im Laufe des zweiten Weihnachtstages immer weiter zu, und von der Nordsee schieben sich bei Höchsttemperaturen von vier bis sieben Grad Celsius Regenschauer in Richtung Osten.

Wetter: Orkantief Hermine bringt Hamburg und dem Norden Sturm

Dabei frischt der Wind deutlich auf, an der Nordsee werden erste Sturmböen erwartet. In der Nacht wird es dann bei drei bis fünf Grad immer stürmischer, während "Hermine" von Island in Richtung Schottland weiterzieht. Am frühen Sonntagmorgen muss an der Küste und auf den Inseln bereits vereinzelt mit Orkanböen um 100 km/h gerechnet werden.

Im weiteren Verlauf des Tages kommt laut DWD im Norden Regen auf, der in Richtung Südosten in Schneeregen übergehen kann. In höheren Berglagen Niedersachsens schneit es. Es bleibt bei starkem bis stürmischem Südwind, an der See sind weiterhin orkanartige Böen möglich. Später flaut dann der Wind etwas ab, auch die Regen- und Schneeregenfälle lassen nach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei fünf bis sieben Grad.

Lesen Sie auch:

In der neuen Woche beruhigt sich das Wetter dann. Reinartz: "Insgesamt kann man den Wettercharakter für Montag und Dienstag als nasskalt beschreiben." Dafür sinkt die Temperatur Richtung Gefrierpunkt. Stellenweise besteht Glättegefahr.

Wissenswertes zum Thema Wind und Sturm:

Starker Wind (Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten): 40 bis 45 km/h

Stürmischer Wind (Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien): 65 bis 70 km/h

Sturm (Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern): 75 bis 85 km/h

Schwerer Sturm (Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern): 90 bis 100 km/h

Orkanartiger Sturm (Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden): 105 bis 115 km/h

( leo )