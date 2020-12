Schlangenlinien vor dem Weihnachtsmann

Kosel. Eine betrunkene Frau ist an Heiligabend in Schlangenlinien vor einem als Weihnachtsmann verkleideten Mann Auto gefahren - eine unschöne Bescherung war die Folge. Denn der Mann folgte mit seinem Wagen der 44-Jährigen bis zu ihrem Wohnsitz nach Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde), wo hinzugerufene Polizisten einen Alkoholtest machten. Das Ergebnis: über 1,8 Promille. "Der Weihnachtsmann konnte im Anschluss seine Bescherungen fortführen, die Koselerin muss für die Zukunft erst einmal auf ihren Führerschein verzichten", hieß es am ersten Weihnachtsfeiertag in einer Mitteilung der Polizeidirektion Neumünster.

( dpa )