Ein medizinischer Mitarbeiter hält in einem Testzentrum ein Teströhrchen in der Hand.

Krankheiten 658 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Kiel. In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 658 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um 4 auf 352. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein sank leicht: auf landesweit 110,1 (Dienstag: 103,1). Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun 22 546 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins wurden den Angaben zufolge 267 Covid-19-Patienten behandelt (Dienstag: 271). 41 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen (Dienstag: 38). 24 müssen beatmet werden (Dienstag: 18). Die Zahl der Genesenen wird auf 16 100 geschätzt.