Weihnachtsmann klettert zur Bescherung ins Kinderkrankenhaus

Hamburg. Der Weihnachtsmann hat einen Tag vor Heiligabend die kleinen Patienten im Kinderkrankenhaus im Hamburger Stadtteil Altona überrascht. Mit tatkräftiger Unterstützung der Feuerwehr stieg er am Mittwoch von außen durch ein Fenster ins Haus um Geschenke zu überbringen. "Für unsere kleinen Patientinnen und Patienten ist die Begegnung mit dem Weihnachtsmann immer ein wunderschönes Erlebnis. Besonders in diesem Jahr ist dieses Ereignis wichtiger denn je für die Genesung der Kinder", betonte Klinik-Geschäftsführerin Christiane Dienhold die Wichtigkeit der Bescherung in Zeiten der Corona-Pandemie.

( dpa )