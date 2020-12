Elbvertiefung: Ausgleichender Naturschutz im Zeitplan

Hamburg. Neben den Baggerarbeiten zur Elbvertiefung kommen nach Angaben der Behörden auch die Arbeiten zu den angeordneten Ausgleichsmaßnahmen voran. Es gehe nicht nur um die Vertiefung und Verbreiterung der Fahrrinne für moderne Containerschiffe, sagte Claudia Thormählen, Projektleiterin beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hamburg, am Mittwoch. Es werde auch alles daran gesetzt, "diesen Eingriff durch Maßnahmen für die Natur zu kompensieren". Dabei sei man "gut im Zeitplan", wie aus einem Bericht der Genehmigungsbehörden an die EU-Kommission hervorgehe.

Neue Strömungsrinne am Schwarztonnensand

So sei beim Projekt "Schwarztonnensander Nebenelbe" eine durchgängige Strömungsrinne zwischen der unter Naturschutz stehenden Elbinsel Schwarztonnensand und der Uferlinie geschaffen worden. Damit würden bisher trockenfallende Gebiete wieder während des gesamten Tidezyklus überflutet, so dass dort Flachwasserbereiche entstünden und damit neuer Lebensraum für Kleinorganismen und Fische.

Auf der Insel selbst habe man das Naturschutzgebiet aufgewertet, indem der Tide-Auwald durch ein verändertes Geländerelief gestärkt worden sei. In den Gebieten Allwördener Außendeich-Mitte und -Süd seien unter anderem Prielsysteme und Tidetümpel neu geschaffen worden. Und auch in den sechs Maßnahmengebieten in Schleswig-Holstein an der Stör seien die baulichen Aktivitäten bis auf einige Restarbeiten abgeschlossen.