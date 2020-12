Günther dankt Helfern in Corona-Pandemie für ihren Einsatz

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Einsatzkräften für ihre Arbeit in Schleswig-Holstein auch an den Weihnachtstagen gedankt. Er dankte nicht nur Polizisten und dem Personal in den Krankenhäusern, sondern Helfern für die Vorbereitungen der Corona-Impfzentren, sagte Günther am Mittwoch in einer per Facebook verbreiteten Videobotschaft. Er denke zudem an Menschen, die über die Weihnachtstage hinaus "am Tresen in den Bäckereien stehen, uns mit einem freundlichen Lächeln begrüßen und uns die Brötchen in die Hand drücken. All das sind Menschen, die auf viel verzichten müssen in diesen Tagen".

Für ihn selbst sei Weihnachten nur eine "kurze Verschnaufpause", sagte Günther. Bereits in der kommenden Woche müssten Vorbereitungen für das kommende Jahr getroffen werden. Nötig sei eine Perspektive für die Zeit nach dem vorerst bis zum 10. Januar befristeten Lockdown. "Damit wir alle miteinander nicht nur mutig bleiben, sondern auch hoffnungsfrohe Signale auszusenden."