St.-Pauli-Boss Göttlich vertraut Schultz und Bornemann

Hamburg. Trotz Tabellenplatz 17 und zehn sieglosen Spielen in Serie sieht Oke Göttlich, Präsident des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, keinen Grund, an Trainer Timo Schultz und Sportchef Andreas Bornemann zu zweifeln: "Es sind immer mehrere Mosaiksteinchen, die dazu führen können, dass es nicht mehr funktioniert. Und zwar zu jeder Zeit", sagte der 45-Jährige im Gespräch mit Hamburger Medien (Mittwoch).

Göttlich sprach von emotionalen Verwerfungen, inhaltlichen und charakterlichen Gründen, betonte aber: "Ich sehe bei keinem dieser Themen, dass Timo Schultz nicht Herr der Lage ist, dieses Thema zu sehen und vernünftig zu analysieren und zusammen mit Andreas Bornemann Entscheidungen voranzutreiben, die uns aus dieser Situation heraushelfen werden."

Für neue Spieler, die dem Team sofort helfen könnten, wäre Geld vorhanden. Göttlich: "Wenn wir Tabellenachter wären, würden wir dieselben Diskussionen mit dem Trainer und Sportchef über mögliche Verstärkungen und Maßnahmen führen. Das hat jetzt also nichts mit Hektik und Hysterie zu tun, sondern macht eine sachliche, interne Analyse aus." Nach der kurzen Weihnachtspause tritt der FC St. Pauli am 3. Januar bei der drittplatzierten SpVgg Greuther Fürth an.