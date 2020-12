Erste Bauanträge für Hamburger Elbtower eingereicht

Hamburg. Vor dem geplanten Baustart des Hamburger Elbtowers im kommenden Frühjahr hat der Investor Bauanträge eingereicht. Die ersten Exemplare seien bereits in der vergangenen Woche an die Behörde für Stadtentwicklung gegangen, teilte die Investmentgesellschaft Signa am Mittwoch mit. Insgesamt werde der Bauantrag über 400 Aktenordner umfassen. Nach einer Teilbaugenehmigung wolle man im Frühjahr mit den Vorbereitungen für die Baugrube an den Elbbrücken beginnen. Der 245 Meter hohe Elbtower soll 2025 fertig sein. Er wird den Angaben zufolge mit seinen 61 Stockwerken das dritthöchste Gebäude Deutschlands werden.

( dpa )