Handball-Luchse wollen bei Kurpfalz Bären dritten Sieg

Hamburg. Für die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten ist in ihrem vorletzten Bundesligaspiel des Jahres ein Sieg Pflicht. Im Abstiegskampf muss der bisher zweimal siegreiche Tabellen-14. am 27. Dezember (16.00 Uhr) beim punktlosen Schlusslicht Kurpfalz Bären in Ketsch antreten und kann mit einem Erfolg den Anschluss an das untere Mittelfeld halten. Allerdings warnte Trainer Dubravko Prelcec vor den Gastgeberinnen: "Wir werden die Kurpfalz Bären auf keinen Fall unterschätzen, denn sie spielen einen bedingungslosen Tempo-Handball und werden uns auch mit ihrer flinken 3:2:1-Abwehr alles abverlangen."

Daher werde es vor allem auf die Deckungsarbeit seiner Mannschaft ankommen. "Wir müssen Lösungen finden, um dem von Ketsch oft praktizierten Überzahlspiel mit sieben Feldspielerinnen erfolgreich zu begegnen. Wenn wir sowohl unsere Spielfreude als auch die notwendige Lockerheit etablieren können, werden wir diese Partie siegreich gestalten", sagte Prelcec.

Am 26. Dezember wird der Kader einen Corona-Test machen und danach das Abschlusstraining absolvieren. Anschließend reist der Aufsteiger nach Ketsch.