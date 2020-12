37-Jährige soll Partner (80) getötet haben: Urteil erwartet

Hamburg. Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 80-Jährigen in Hamburg-Lokstedt wird am heutigen Mittwoch das Urteil des Landgerichts erwartet. Angeklagt ist die 37 Jahre alte Lebensgefährtin des Seniors. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord aus Habgier vor und hat eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Die Verteidigung hat Freispruch gefordert. Die Täterschaft der Angeklagten sei nicht nachgewiesen, argumentierte der Anwalt.

Die Frau soll den 80-Jährigen Anfang April in seiner Wohnung in Tötungsabsicht gewürgt haben. Der Senior starb laut Anklage an plötzlichem Herztod. Zuvor hatte er der Frau am Telefon gesagt, dass er sich von ihr trenne. Er habe ihr die Kontovollmacht entzogen und seinen Wohnungsschlüssel zurückverlangt. Daraufhin habe die 37-Jährige befürchtet, auch als Alleinerbin aus dem Testament gestrichen zu werden. (Az.: 602 Ks 5/20)