VfB Lübeck am 16. Januar gegen Hansa Rostock

Lübeck. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Pflichtspiel-Premiere in der 3. Liga zwischen dem VfB Lübeck und dem FC Hansa Rostock terminiert. Die Partie zwischen den Schleswig-Holsteinern und den Mecklenburgern wird am 16. Januar um 14.00 Uhr an der Lübecker Lohmühle angepfiffen.

Zum Auftakt der Rückrunde reist der VfB am 24. Januar zum 1. FC Saarbrücken. Die SpVgg Unterhaching ist am 27. Januar zu Gast in Lübeck. Bereits am 10. Januar tritt die Mannschaft von VfB-Coach Rolf Martin Landerl beim FSV Zwickau an. Das Nacholspiel gegen den SV Waldhof Mannheim ist für den 13. Januar terminiert.