HSV verlängert mit Mutzel, Hrubesch und Costa

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die Verträge mit Sportdirektor Michael Mutzel, Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch und Scoutingleiter Claus Costa verlängert. "Alle drei haben im aktuellen Prozess entscheidend dazu beigetragen, dass wir unseren eingeschlagenen Entwicklungsweg sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich vorangetrieben haben", sagte Sportvorstand Jonas Boldt am Dienstag.

Über die Laufzeiten der neuen Verträge machte der Club keine Angaben. Der 41-jährige Mutzel ist seit dem 1. April 2019 Sportdirektor, Costa (36) leitet seit Ende August 2019 die Scouting-Abteilung im Volkspark. Vereinslegende Hrubesch (69) verantwortet seit Ende Juli die Nachwuchsarbeit beim HSV.

In den kommenden Jahren will das Trio einen erfolgreichen Mix aus guter Nachwuchsförderung, vernünftigen Transfers und ausgewogener Kaderplanung vorantreiben. Jonas Boldt: "Wir erhoffen uns auch für die Zukunft entscheidende Impulse und freuen uns, in den Verantwortungsbereichen Scouting, Kaderplanung und Nachwuchs weiter mit dem eingespielten Team voranzugehen."