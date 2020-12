Vor Weihnachten viel Regen und milde Temperaturen

Hamburg/Kiel. Die Tage vor Weihnachten bringen in Hamburg und Schleswig-Holstein viel Regen und milde Temperaturen. Nach einem regnerischen Start in den Dienstag lassen die Schauer mittags von Nordfriesland her nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es wird mit 9 Grad auf Sylt und bis zu 12 Grad in Hamburg sehr mild. In der Nacht zu Mittwoch ist es stark bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Die Temperaturen liegen meist zwischen 3 und 5 Grad.

Am Mittwoch ist es meist bedeckt. In Hamburg und Teilen Holsteins kann es länger anhaltenden Regen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad. In der Nacht zum Donnerstag zieht der Regen ab. Die Tiefsttemperaturen liegen um 2 Grad. Stellenweise muss mit Glätte gerechnet werden.

An Heiligabend rechnet der DWD in Hamburg und Holstein mit starker Bewölkung. Ansonsten gibt es bei 4 bis 6 Grad vermehrt Auflockerungen. Nur an den Küsten kann es einzelne Schauer geben.