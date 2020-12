Hamburg. Die historischen Gebäude an der Deichstraße sind ein beliebtes Ziel für Touristen, und auch viele Einheimische flanieren dort gerne. Hier in dieser geschichtsträchtigen Umgebung im Alt-Hamburger Bürgerhaus mit Blick auf den Nikolaifleet führen Christine Heitmann und Michael Maaß das Buddels. Das ist eine Kombination aus Gasthaus und Weinbar. Die beiden haben zuvor im Restaurant Glantz&Gloria in Delingsdorf zusammengearbeitet und sich an der Deichstraße im September 2018 selbstständig gemacht. „Der Standort hat uns fasziniert, denn unser Restaurant befindet sich in einem der ältesten Kaufmannsgebäude Hamburgs. Wir servieren frische, regionale und saisonale Köstlichkeiten, und auf unserer Weinkarte finden die Gäste rund 200 Positionen“, sagt Maaß.

Der Fokus liegt auf deutschen Anbaugebieten, aber der Restaurantfachmann hat auch Weine aus Australien, Italien, Südafrika und Spanien in seinem Portfolio. Außerdem setzt Maaß auf Naturweine. „Wir haben davon eine kleine Auswahl im offenen Ausschank, damit die Gäste einfach mal diese besonderen Tropfen verkosten können.“

Hier können Sie den Coupon herunterladen

Seit dem 2. November befindet sich auch das Buddels in einer Corona-Zwangspause. Die Lokale dürfen keine Gäste mehr bewirten, es ist bis auf Weiteres nur noch der Verkauf von Speisen außer Haus erlaubt. Für Maaß ist wichtig. „Wir machen weiter und sind für unsere Gäste da.“ Zum einen bietet das Buddels jeweils Donnerstag und Freitag von 12 bis 15 Uhr einen Mittagstisch an. Und es werden Enten und Gänse mit Rotkraut, Semmelknödeln, Sauce und Preiselbeeren zum Abholen angeboten. Für die Abendblatt-Leser gibt es jeweils noch eine Flasche Wein gratis dazu.

Und das Federvieh stammt sozusagen aus der eigenen Familie. „Mein Vater Herbert züchtet die Gänse zu Hause in Barsbüttel. Da wachsen die Tiere auf der grünen Wiese auf“, sagt Maaß.