Hamburg. Angesichts des Ansturms von Patienten auf die beiden Hamburger Notfallpraxen in Altona und Farmsen sollen dort nur noch Menschen mit Verdacht auf Corona oder eine andere Atemwegsinfektion behandelt werden. Alle übrigen Notfallpatienten sollen sich an die Notfallpraxen im Universitätsklinikum Eppendorf, im Asklepios-Klinikum Harburg oder im Krankenhaus Reinbek wenden, wie der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Werner Plassmann, am Dienstag sagte.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit seien die Warteschlangen vor den beiden Notfallpraxen in Altona und Farmsen immer länger geworden und hätten mitunter bis auf den Bürgersteig gereicht. "Wegen der hohen medialen Aufmerksamkeit auf die Corona-Infektionen geht ein wenig unter, dass die Notfallpraxen auch weiterhin viele Patienten mit anderen Erkrankungen behandeln", erklärte Plassmann. Es müsse verhindert werden, dass infizierte und nicht infizierte Patienten zusammenkämen.

Wer den Verdacht auf eine Corona-Erkrankung, aber keinen Hausarzt habe, könne sich auch über den Arztruf 116117 einen Termin geben lassen. Die Terminvereinbarung sei jetzt auch online über die Internetseite www.116117.de und über die App 116117.app möglich, erklärte Plassmann. Die Terminservicestelle könne Wünsche der Patienten berücksichtigen. Bislang machten rund 70 Hamburger Hausärzte bei dem Angebot mit und es gebe noch viele freie Kapazitäten.

Nicht nur die langen Warteschlangen vor den Notfallpraxen beeinträchtigen die Atmosphäre zwischen dem Personal und den Patienten. "Der Ton ist rauer geworden", sagte Plassmann. Die Anspruchshaltung der Menschen sei gewachsen und die Art und Weise, wie das eingefordert werde, überschreite manchmal die Grenze des Hinnehmbaren. "Es macht keinen Spaß", sagte Plassmann. Am Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof gehe es manchmal etwas handfester zu, aber es gebe Sicherheitspersonal, das Konflikte schnell und friedlich schlichte.

Im März seien die Patienten noch unglaublich freundlich und dankbar gewesen, sagte der Vorsitzende der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Dirk Heinrich. Jetzt sei es wieder wie vorher und noch ein bisschen schlimmer. Das betreffe allerdings nur ein Prozent der Patienten. "Aber die Ruppigkeit hat wieder zugenommen", beklagte Heinrich. Manchmal müsse das medizinische Personal darüber diskutieren, warum alle Patienten einen Mund-Nase-Schutz tragen müssten.

Die Hygieneregeln hätten in Hamburg auch bei anderen ansteckenden Krankheiten zu einem Rückgang geführt, sagte Heinrich. Es gebe in diesem Jahr weniger Erkältungskrankheiten. Auch Magen-Darm-Erkrankungen durch Noroviren in Pflegeheimen sind wesentlich weniger registriert worden. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) erklärte am Dienstag, dass es in diesem Jahr bis Ende November 457 Fälle von Noroviren in Hamburg gegeben habe. Im Vorjahreszeitraum seien es 1349 gewesen. Bei der Influenza, der echten Grippe, seien bis Ende November 3900 Fälle gezählt worden, im Vorjahreszeitraum waren es 4775.

Die Senatorin wertete diese Zahlen als Beleg dafür, dass die Hygieneregeln wirkten. "Es gibt nach all den Entbehrungen und Einschränkungen auch positive Nebeneffekte, neben den vielen negativen für unser gesellschaftliches Zusammenleben", sagte Leonhard

In den Hamburger Arztpraxen werden Patienten mit Erkältungssymptomen in den meisten Fällen auf Corona getestet. Dabei werde stets ein PCR-Test gemacht, weil nur dieser ein sicheres Ergebnis liefere, erklärte Heinrich. Menschen ohne Symptome mit einem Antigen-Schnelltest zu untersuchen, habe einen Nachteil: "Es suggeriert eine falsche Sicherheit", sagte Heinrich. Schon eine Stunde später könne ein Getesteter unter Umständen wieder Viren übertragen.