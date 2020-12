Nord-SPD hält trotz Corona an Veranstaltungen fest

Kiel. Trotz der angespannten Corona-Lage will die SPD in Schleswig-Holstein die für die Bundestagswahl 2021 notwendigen Veranstaltungen wie geplant im Dezember und Januar abhalten. Wie die Partei am Dienstag mitteilte, haben sich darauf die Kreisvorsitzenden und der Landesvorstand am Vorabend verständigt. Dies betreffe besonders die elf Nominierungskonferenzen in den Wahlkreisen. Damit findet auch die Konferenz für den Wahlkreis Pinneberg an diesem Samstag in Schenefeld statt. Dort bewirbt sich Landtagsfraktionschef Ralf Stegner (61) um die Direktkandidatur. Mit dem Elmshorner Lokalpolitiker Mats Hansen (31) hat er einen Konkurrenten.

"Im November haben wir entschieden, alle SPD-Veranstaltungen für den Monat abzusagen", erläuterte Landespartei-Sprecher Frederik Digulla. "Mit einem klareren Lagebild und relativ niedrigen Infektionszahlen in Schleswig-Holstein haben wir uns jetzt verständigt, die für die Bundestagswahl zwingend notwendigen Veranstaltungen im Dezember und Januar durchzuführen." Die SPD habe die Zeit in den vergangenen Wochen genutzt, um Hygienekonzepte zu optimieren und so die Gefahr von Ansteckungen zu minimieren. Der Kreis Pinneberg hat im Norden die höchsten Corona-Werte.

"Eine weitere Verschiebung der notwendigen Veranstaltungen erscheint uns nicht sinnvoll", sagte Digulla. "Niemand weiß, wie sich die Infektionslage im Frühjahr entwickeln wird." Die Nominierungen von Direktkandidaten seien Voraussetzung dafür, dass die Bürger eine Auswahl bei der Bundestagswahl haben. "Sie können nur in Präsenz stattfinden."