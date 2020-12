Auto überschlägt sich: Zwei Verletzte

Mözen. Bei einem Unfall in Mözen im Kreis Bad Segeberg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 38-jähriger Autofahrer kam am späten Montagabend mit seinem Wagen von der B432 ab und prallte gegen eine Mauer, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge überschlug sich das Auto daraufhin, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Die 20 Jahre alte Fahrerin und der Unfallverursacher wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert gewesen, hieß es. Neben den beiden Unfallwagen wurde ebenfalls ein parkendes Auto auf dem Privatgelände hinter der Mauer leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ungefähr 35 000 Euro.