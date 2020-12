Raser mit gestohlenem Auto erwischt

Hamburg. Nach einer Spritztour mit einem gestohlenen Geländewagen in Hamburg-Harburg ist ein Raser mit einem mutmaßlich gefälschten Führerschein festgenommen worden. Aufgefallen war der 52-Jährige den Beamten am Montagabend, weil er mit hoher Geschwindigkeit ohne Licht unterwegs war und dabei immer wieder die Gegenspur zum Überholen genutzt hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem er gegen einen Bordstein gekracht war, ließ er sein Diebesgut demnach zurück und flüchtete zu Fuß. Es dauerte nach Polizeiangaben nicht lange, bis der Mann geschnappt wurde.

Bei der Festnahme fanden die Beamten mehrere Ausweisdokumente bei ihm, deren Echtheit die Polizei eigenen Angaben zufolge anzweifelt. Der Mann muss sich jetzt nicht nur wegen seiner illegalen Autofahrt rechtfertigen - sondern unter anderem auch wegen Urkundenfälschung.