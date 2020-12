Eine "Tasche Glück" für 400 Hamburger Bedürftige

Hamburg. Prominente Helfer wie der ehemalige Fußball-Profi Jan-Philipp Kalla und der Sportjournalist Rolf Fuhrmann haben am Dienstag in Hamburg eine "Tasche Glück" an 400 Bedürftige und Obdachlose überreicht. Initiiert hatte die Aktion in der Fischauktionshalle der Förderverein "Friends Cup", der normalerweise jedes Jahr die Veranstaltung "Mehr als eine warme Mahlzeit" organisiert, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. "Menschen, an die so oft niemand denkt, sollen auch im Pandemie-Jahr nicht vergessen werden", sagte eine Sprecherin. In der Tasche befindet sich vieles, was Bedürftige für ihren täglichen Bedarf brauchen, gespendet von Hamburger Firmen.