Trübes Wetter mit wenig Sonne und etwas Schneeregen erwartet

Hamburg. Viele Wolken, Regen und sogar Schneeregen werden in den kommenden Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet. Der Mittwoch beginnt trüb und bedeckt. Tagsüber bleibt es meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Erst am Nachmittag kann es im Osten etwas auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen um die vier Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und im Nordwesten kann es immer mal wieder regnen.

Am Donnerstag kann es an der Nordseeküste am Morgen vereinzelt Schneeregen geben. Im Laufe des Tages soll es dort regnerisch bleiben. Es werden Höchstwerte von bis zu vier Grad erreicht. Abends und in der Nacht kann es in Hamburg und in ganz Schleswig-Holstein regnen. Die Tiefstwerte liegen bei Minus einem Grad.

Am Freitag zeigt sich selten die Sonne, es bleibt meist bewölkt aber trocken. Mit Werten von bis zu vier Grad bleibt es kühl.