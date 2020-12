Hamburg. Die Hamburger Hotellerie freut sich auf Weihnachten und Silvester. Denn vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen Gäste, die ihre Familien besuchen, wieder in Hotels beherbergt werden (wir berichteten).

Eine Ausnahmeregelung, denn seit dem 2. November ist das laut Corona-Verordnung ausschließlich Geschäftsreisenden vorbehalten. Die Hotels profitieren von dieser Sonderregelung, maximal sind drei Übernachtungen erlaubt.

Hoteliers verzeichnen bereits Online erhöhte Nachfrage

„Uns haben am Wochenende bereits zahlreiche Anrufe von potenziellen Gästen erreicht, die sich erkundigten, wie die Buchungssituation für Hamburg über die Feiertage ist. Online sind schon mehrere Buchungen eingegangen. Man merkt, dass bei vielen der Wunsch besteht, die Familie in Hamburg über die Weihnachtsfeiertage zu besuchen“, sagte André Vedovelli, Direktor vom Fünf-Sterne-Superior Hotel Grand Elysée an der Rothenbaumchaussee.

Im Luxushotel Vier Jahreszeiten an der Binnenalster sind die Räume bereits weihnachtlich geschmückt und der vier Meter hohe Weihnachtsbaum wurde in der neugestalteten Wohnhalle aufgestellt.

„Wir sind zu Weihnachten und zum Jahreswechsel sehr gut von Gästen aus dem In- und Ausland gebucht, die ihre Familien besuchen wollen“, sagte der geschäftsführende Direktor Ingo C. Peters. Für die Hotelgäste wird Peters die Restaurants Jahreszeiten Grill und Haerlin sowie die Wohnhalle öffnen. Das Side an der Drehbahn wird an diesem Dienstag wieder öffnen und wer in dem Designhotel ein Zimmer hat, kann im hauseigenen Steakrestaurant Meatery speisen.

Unterdessen gibt es noch Klärungsbedarf. Dehoga-Vizepräsident Niklaus Kaiser von Rosenburg, der den Baseler Hof an der Esplanade führt, sagte: „Wir wissen konkret, dass die Hotels die Gäste für Verwandtenbesuche beherbergen dürfen.

Wie das nachgewiesen werden soll, dafür gibt es noch keine Regelung.“ Der Hotelier wirft eine Frage auf: „Wer zum Beispiel bei uns im Baseler Hof wohnt, könnte natürlich auch bei uns im Restaurant essen. Aber dürfen auch die Verwandten bis zur Zehn-Personen-Grenze bei uns mit beköstigt werden? Das würde ja Sinn ergeben, weil wir viel Platz haben und man sich dann nicht zu Hause treffen müsste.“

Das Abendblatt hat die zuständige Sozialbehörde um eine Stellungnahme gebeten – die Antwort steht noch aus. Die Klärung der Fragen werde „noch etwas Zeit in Anspruch nehmen“, sagte ein Sprecher.