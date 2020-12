Nach Haarschnitt: Friseur sticht auf Kunde mit Schere ein

Hamburg. Wegen eines vermeintlich misslungenen Haarschnitts ist es zur einer Scherenstecherei vor einem Friseursalon in Hamburg gekommen. Der 33-jährige Kunde erlitt dabei leichte Stichverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Samstagabend war der Mann zu Besuch in einem Friseursalon im Hamburger Stadtteil Billstedt gewesen. Als ihm der Haarschnitt nicht gefiel, kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Friseur. Laut Polizei setzte sich der 25-Jährige dabei mit einer Schere zur Wehr und verletzte den Kunden leicht. Der Friseur ist bislang flüchtig. Die Polizei fandet nach ihm wegen des Verdachts auf eine gefährliche Körperverletzung.