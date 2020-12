Kammer verlangt 1000 Euro mehr für Pflegekräfte

Neumünster. Eine Leistungszulage von monatlich 1000 Euro brutto fordert die Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein für alle Fachkräfte, die täglich Covid-19-Patienten betreuen. Die Kammer begründete dies am Montag mit den außergewöhnlichen Belastungen dieser Mitarbeiter. Zudem müssten die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass sie die Pflegenden nicht in die Erschöpfung treiben.

"Das Arbeiten mit FFP2-Masken, Gesichtsschildern und Schutzanzügen bedeutet eine große körperliche Belastung und einen nicht zu unterschätzenden zeitlichen Mehraufwand", erläuterte die Präsidentin der Pflegeberufekammer, Patricia Drube. Auf Intensivstationen sei der Aufwand bei Covid-19-Kranken so hoch, dass eigentlich eine 1:1-Betreuung erforderlich wäre. "Doch davon sind wir weit entfernt", sagte Drube. Auch könnten Pausen- und Regenerationszeiten auf einer Corona-Station nicht immer eingehalten werden. Zudem seien trotz Schutzmaßnahmen eigene Infektionen nicht auszuschließen. Die psychische Belastung für Pflegende, die Menschen mit Covid-19 betreuen, sei extrem hoch.

Die geforderte Zulage könnte nach Ansicht der Pflegeberufekammer steuerfinanziert werden und sollte über den Zeitraum der Pandemie an alle Kräfte gezahlt werden, die in Kliniken und Pflegeeinrichtungen täglich Covid-19-Patienten pflegen.