Wolken und Frost in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel. Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich zum Start in die Woche von seiner ungemütlichen Seite. Der Montag beginnt bedeckt und nebelig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei drei Grad. Küstenbewohner müssen sich auf einen frischen bis starken Wind aus Südwest einstellen. In der Nacht zu Dienstag erwartet der DWD örtlich "ein paar Schneeflocken" und gefrierenden Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei null Grad.

Am Dienstag gibt es laut DWD erneut viele Wolken und einzelne Schauer. An der See lockern die Wolken etwas auf. Es werden Höchsttemperaturen um sieben Grad erwartet.