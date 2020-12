Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Geldtransporter

Hamburg. Einen Tag nach dem Überfall auf einen Geldtransporter im Hamburger Stadtteil Billstedt ist der Täter noch immer auf der Flucht. "Die Ermittlungen dauern weiter an", sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Der Unbekannte hatte am frühen Samstagmorgen die 23 und 26 Jahre alten Sicherheitsleute des Transporters mit Pfefferspray attackiert und eine Tasche mit Geld mitgenommen. Der Geldtransporter sollte ursprünglich eine Bank im Hamburger Stadtteil Billstedt beliefern. Die zwei Männer hatten noch versucht, den Mann einzuholen, mussten aber die Verfolgung erfolglos abbrechen. Regionalen Medien zufolge konnte der Räuber so rund 400 000 Euro erbeuten, die Polizei wollte den Betrag nicht konkret bestätigen. Sie spricht lediglich von einem hohen Geldbetrag. Die Polizei erhofft sich weiterhin Hinweise von Zeugen, die den Überfall oder den Flüchtigen beobachtet oder gesehen haben könnten.