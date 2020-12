Unbekannter zündet Anhänger-Blitzer an: Elektronik zerstört

Hamburg. Ein unbekannter Täter hat in Hamburg-Eißendorf einen Anhänger-Blitzer der Hamburger Polizei angezündet. Die Feuerwehr habe den Brand am frühen Montagmorgen gelöscht, sagte eine Polizeisprecherin. Die Elektronik des Geschwindigkeitsmessgeräts sei zerstört worden. Eine Zeugin habe einen Verdächtigen in der Nähe gesehen, der sich in einem Gebüsch versteckte. Eine Sofortfahndung der Polizei mit sechs Streifenwagen blieb jedoch erfolglos. Vor gut zwei Jahren hatte die Innenbehörde sechs Anhänger-Blitzer angeschafft. Die mobilen Geräte können unauffällig am Straßenrand platziert werden.