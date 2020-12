Beiträge für behinderte Kinder: SPD kritisiert Einführung

Kiel. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat die Einführung von Kita-Beiträgen für Kinder mit Behinderung zum 1. Januar 2021 kritisiert. Wenn Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) "ständig tönt, dass es in der Kita niemandem schlechter gehen soll als vorher, dann kann er dieses Thema nicht ernsthaft aussitzen wollen", sagte Midyatli, die auch kitapolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion ist.

Wenn die Jamaika-Regierung den Weg zur Beitragsfreiheit gegangen wäre, dann gäbe es dieses Problem jetzt nicht. "Deshalb ist es eine moralische Verpflichtung von CDU, FDP und Grünen, das berechtigte Unverständnis von Eltern nicht kaltherzig abzuweisen, sondern möglichst schnell Abhilfe zu schaffen", verlangte Midyatli. Dafür stehe immerhin ein ganzer Regierungsapparat zur Verfügung. "Ignoranz kann doch nicht ernsthaft die Antwort der Regierung sein, wenn jetzt ausgerechnet den Eltern, die sowieso schon die schwersten finanziellen Belastungen zu tragen haben, auch noch in die Tasche gegriffen wird."

Ein Sprecher des Sozialministeriums in Kiel wies die Kritik zurück. Dass Eltern von Kindern mit einer Behinderung wie andere Eltern auch einen Kita-Beitrag zahlen, sei eine Folge des Bundesteilhabegesetzes, das in ganz Deutschland stufenweise in Kraft getreten sei. Eltern von Kindern mit Behinderungen hätten im Falle eines geringen Einkommens auch Anspruch auf Reduktion oder Erlass der Elternbeiträge im Rahmen der Sozialstaffel.

Kinder mit Behinderungen erhielten in Kitas auch individuelle heilpädagogischen Leistungen, die über die Eingliederungshilfe finanziert würden, erläuterte der Sprecher. Für diese Leistungen müssten Eltern weiterhin nichts zahlen. Mit der Kita-Reform in Schleswig-Holstein würden für alle Kinder Verbesserungen eingeleitet - gleich, ob mit oder ohne Behinderung.

Und es werde der Rechtsanspruch für Kinder mit Behinderung herausgestellt: Wenn in einer bestimmten Kita eine bedarfsgerechte Förderung für ein Kind nicht möglich sei, müsse der örtliche Träger für dieses Kind eine passende Einrichtung finden.